Ученые выяснили, что лягушки отбиваются от хищников ультразвуком

Биологи намерены выяснить, какие животные особенно восприимчивы к ультразвуковым крикам лягушек. Согласно одной из теорий, высокочастотный звук может привлекать естественных врагов хищников, которые охотятся на амфибий. Например, завидев змею, животное может таким образом позвать на помощь сову, которая с большей вероятностью набросится на рептилию, чем на амфибию.