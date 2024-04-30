Ученые выяснили, что клюква может предотвращать диабет и болезни сердца

По словам ученых, при включении в сбалансированную диету экстракты клюквы могут изменить уровень воспаления в кишечники и улучшить прогноз хронических заболеваний. Стимулируя бактерии Akkermansia muciniphila и Bifidobacterium, микробиота регенерирует и воссоздает противовоспалительную среду.