Ученые выяснили, что клюква может предотвращать диабет и болезни сердца

Ягоды клюквы полезны для здоровья благодаря высокому содержанию полифенолов и олигосахаридов — небольших волокон, способствующих микробной активности.
В рамках исследования 40 участников употребляли клюквенную добавку в форме капсул утром и вечером, что было эквивалентно приему 60 граммов свежей клюквы.
В начале эксперимента и через четыре дня у добровольцев собрали образцы плазмы крови, мочи и кала.
Команда выяснила, что вещества из клюквенного экстракта способствуют развитию бактерий рода Bifidobacterium, что снижает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам ученых, при включении в сбалансированную диету экстракты клюквы могут изменить уровень воспаления в кишечники и улучшить прогноз хронических заболеваний. Стимулируя бактерии Akkermansia muciniphila и Bifidobacterium, микробиота регенерирует и воссоздает противовоспалительную среду.
Исследователи подчеркнули, что польза от приема клюквы проявляется уже через четыре для после начала употребления экстракта.