Ученые выяснили, что хроническая усталость реальна

Эксперименты показали, что такое состояние не является результатом самовнушения. В ходе одного из них ученые попросили всех участников подержать в руке устройство, одновременно оценивая, как мозг каждого испытуемого реагирует на постепенное накопление физической усталости. Магнитно-резонансная томография показала, что у пациентов с СХУ активность в височно-теменном узле (области мозга, отвечающей за выполнение усилий), была снижена.