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Ученые выяснили, что дорожный шум вредит птенцам и яйцам

Австралийские ученые из Университета Дикина изучили влияние шума автотрасс на развитие птиц. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Источник: Freepik

Команда в течение пяти дней транслировала яйцам зебровых вьюрков песни птиц, записи городского шума либо оставляла их в тишине.

То же самое ученые проделывали с новорожденными птенцами по четыре часа в сутки на протяжении до 13 ночей, не подвергая взрослых птиц воздействию звуков.

Выяснилось, что не вылупившиеся птицы и птенцы, подвергающиеся воздействию шума городского транспорта, испытывают долгосрочные негативные последствия для своего здоровья, роста и размножения.

Вероятность вылупления птичьих яиц оказалась почти на 20% ниже при воздействии звуков трафика. Проклюнувшиеся птенцы были более чем на 10% меньше и почти на 15% легче своих сородичей, появившихся на свет в более тихой обстановке.

Анализ красных кровяных телец и ДНК птенцов показал, что шумовое воздействие повреждает клетки крови и генетические фрагменты.

Эффект продолжался даже после того, как детенышей оградили от воздействия шума. Птицы, потревоженные шумом на ранних этапах своей жизни, произвели вдвое меньше потомства, чем их собратья.