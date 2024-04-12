Ученые выяснили, что частое моргание повышает остроту зрения

Оказалось, моргание на короткое время усиливает визуальный сигнал, модулируя свет на сетчатке глаза. Эффект возникает как при рефлекторном моргании, так и при намеренном. «Мы показываем, что моргание увеличивает силу стимуляции сетчатки и что этот эффект значительно улучшает видимость», — отметили авторы исследования.