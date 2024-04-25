Ученые выяснили, что братья мужчин-аваров получали их жен по наследству

Исследователи выявили несколько случаев левирата в аварских общинах, где одни и те же женщины рожали детей от разных близкородственных мужчин. Отсутствие признаков кровосмешения в геномах древних аваров указывает на то, что эти общины уделяли значительное внимание сохранению информации о происхождении и родственных связях индивидов.