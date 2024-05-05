Ученые выяснили, что боль может быть заразной

Затем процедуру по очереди проводили другим участникам, каждый из которых сначала был наблюдателем, а затем демонстратором. Нагрев пластины усилили только для первого пациента. Однако о боли во время процедуры сообщили и те участники, у кого пластина не была горячей. Это означает, что боль передавалась по цепочке от первого демонстратора к последнему, хотя реально болезненную процедуру прошел только первый из них.