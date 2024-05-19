Ученые выяснили, что баобаб впервые появился на Мадагаскаре 21 миллион лет назад

Исследователи изучили восемь видов баобабов, шесть из которых произрастают на Мадагаскаре, один широко распространен в Африке, а другой — на северо-западе Австралии. Ученые призывают к более высокому природоохранному статусу для двух находящихся под угрозой исчезновения малагасийских видов, включая самого большого и самого известного из мадагаскарских деревьев — гигантского баобаба.