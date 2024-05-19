Ученые выяснили, что баобаб впервые появился на Мадагаскаре 21 миллион лет назад

Ученые разгадали тайну происхождения древних баобабов. Согласно исследованиям ДНК, культовые деревья впервые появились на Мадагаскаре 21 миллион лет назад. Их семена впоследствии переносились по океанским течениям в Австралию, а также в материковую Африку.
Баобаб известен как «дерево жизни» или «перевернутое дерево» из-за его странной формы и долголетия. Деревья находятся в беде из-за изменения климата и широкомасштабной вырубки лесов.
Над исследованием происхождения баобаба работали доктор Илия Лич из Королевского ботанического сада в Кью и профессор Эндрю Личем из Лондонского университета королевы Марии.
«Мы смогли точно определить происхождение баобабов, которые являются культовым ключевым видом, поддерживающим широкое разнообразие животных и растений. Эти данные позволили нам предоставить важную новую информацию, которая поможет для сохранения баобабов», — отметила Илия Лич.
Исследователи изучили восемь видов баобабов, шесть из которых произрастают на Мадагаскаре, один широко распространен в Африке, а другой — на северо-западе Австралии. Ученые призывают к более высокому природоохранному статусу для двух находящихся под угрозой исчезновения малагасийских видов, включая самого большого и самого известного из мадагаскарских деревьев — гигантского баобаба.
Баобабы — одно из самых интересных деревьев на земле, которые глубоко переплетается с местной культурой и традициями.
Эти растения могут жить тысячи лет, вырастая до огромных размеров и сохраняя большое количество воды в своих стволах, чтобы переживать засушливые сезоны.
Их фрукты считаются кладезью полезных микроэлементов, а ствол баобаба можно использовать для изготовления волокон, которые применяют в производстве веревок или одежды. На баобабе растут большие белые цветы, которые распускаются в сумерках, привлекая летучих мышей в качестве опылителей.
Как баобабы стали символом Мадагаскара, читайте в этой публикации Vokrugsveta.ru.