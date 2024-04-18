Ученые выяснили, что Аральское море стало источником пыльных бурь в Центральной Азии

До начала 1960-х годов Аральское море в Центральной Азии было четвертым по величине озером в мире площадью 68 тыс. квадратных километров и питалось реками Амударья и Сырдарья с горных хребтов Памира и Тянь-Шаня. Из-за чрезмерного использования рек для сельскохозяйственного орошения в озеро попадало все меньше и меньше воды. В результате огромные территории высохли, озеро уменьшилось до незначительных размеров и большая его часть превратилась в пески, известные как Аралкум.