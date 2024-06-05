Ученые выяснили, что антропогенное потепление Земли достигло рекордных темпов

Согласно докладу, оставшийся углеродный баланс (объем углекислого газа, который может быть выброшено до того, как мир столкнется с глобальным потеплением на 1,5°C выше доиндустриального уровня) составляет всего около 200 млрд тонн, что соответствует нынешним выбросам примерно за пять лет.