Ученые выяснили, что 78% видов птиц находятся под угрозой из-за человека

Как показал анализ, лишь 22% видов птиц во всем мире хорошо приспособились к жизни рядом с людьми в городских ландшафтах. Для остальных 78% соседство с человеком ведет к снижению численности, что особо тревожно в отношении исчезающих видов пернатых. Сегодня к таким относится 14% из 11 тыс. видов птиц.