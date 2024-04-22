Ученые выяснили, что 25% пациентов с мерцательной аритмией являются людьми младше 65 лет

Этот риск, как отмечают ученые, был особенно большим для мужчин и женщин в возрасте до 50 лет. Они в среднем погибали в 1,8−3,16 раз чаще и становились жертвами инфаркта миокарда, сердечной недостаточности и ишемических инсультов, чем аналогичные по возрасту американцы без мерцательной аритмии. Вероятность развития всех этих проблем дополнительно повышалась при наличии вредных привычек, диабета, гипертонии и других хронических болезней.