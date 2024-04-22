Ученые выяснили, что 25% пациентов с мерцательной аритмией являются людьми младше 65 лет

«Долгое время практикующие кардиологи считали, что мерцательная аритмия исчезающе редко встречается среди пациентов, чей возраст не превышает 65 лет, и при этом она редко ведет к опасным последствиям для их здоровья. Это предположение не было подтверждено реальными данными, полученными в ходе наблюдений», — заявил доцент Питтсбургского университета (США) Адитья Бхонсале, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Бхонсале и его коллеги пришли к такому выводу в ходе анализа историй болезней 67 тыс. пациентов с мерцательной аритмией, которые обращались за помощью в медицинскую клинику Питтсбургского университета в промежутке между 2010 и 2019 годами. Ученые проанализировали, как часто у больных возникали осложнения, связанные с данным нарушением сердечного ритма, и как часто они от них погибали.
Проведенный учеными анализ показал, что неожиданно большая доля носителей мерцательной аритмии, около 25% от их общего числа (17,3 тыс. пациентов), была мужчинами и женщинами в возрасте до 65 лет. При этом исследователи обнаружили, что развитие сбоев сердечного ритма повышало вероятность преждевременной гибели больных в 1,3−1,5 раза для мужчин, и в 1,7−2,4 раза для женщин по сравнению с другими пациентами из данной возрастной категории.
Этот риск, как отмечают ученые, был особенно большим для мужчин и женщин в возрасте до 50 лет. Они в среднем погибали в 1,8−3,16 раз чаще и становились жертвами инфаркта миокарда, сердечной недостаточности и ишемических инсультов, чем аналогичные по возрасту американцы без мерцательной аритмии. Вероятность развития всех этих проблем дополнительно повышалась при наличии вредных привычек, диабета, гипертонии и других хронических болезней.
Как надеются Бхонсале и его коллеги, собранные ими сведения помогут врачам разработать новые подходы по диагностике и профилактике мерцательной аритмии, учитывающие неожиданно высокую частоту ее развития у относительно молодых пациентов. Это поможет снизить ее негативное влияние на общественное здоровье в США и других странах мира, подытожили исследователи.
Об аритмии.
По статистике ВОЗ, мерцательная аритмия входит в число самых распространенных форм нарушенного сердечного ритма. Число ее носителей повышается примерно на 8−9% каждое десятилетие. В 2010 году, по данным ВОЗ, оно достигло 33 миллионов человек. Сейчас для ее лечения используются как лекарства, так и различные формы шоковой терапии, восстанавливающие нормальный сердечный ритм.