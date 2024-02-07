Ученые выяснили, чем могут заболеть питомцы из-за пассивного курения

По словам специалистов, регулярное воздействие табачного дыма в шесть раз повышает риск рака мочевого пузыря у собак. Породы с длинной мордой, такие как колли, также подвергаются повышенному риску развития рака носа из-за содержащихся в сигаретах канцерогенов. У мопсов и других брахицефальных (плосконосых) видов четвероногих по той же причине возможны онкологические поражения легких.