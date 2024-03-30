Ученые вырастили точный трансплантат уха с помощью 3D-печати

Команда использовала стерилизованный хрящ животного происхождения, обработанный для удаления всего, что могло вызвать иммунное отторжение. Материал загрузили в пластиковые каркасы в форме ушей, которые были созданы на 3D-принтере на основе анатомических данных человека.