Ученые вырастили модель рака простаты и испытали на ней лекарство

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Специалисты Высшей школы экономики и НМИЦ радиологии вырастили в лаборатории модель злокачественной опухоли предстательной железы и проверили на ней один из противоопухолевых препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ, отметив, при этом, что результат испытания оказался отрицательным.

«В последние годы широкое распространение получила работа с органоидами — трехмерными клеточными культурами, сделанными из опухолей. Исследователи вырастили органоиды из опухоли предстательной железы и проверили, как они отреагируют на доцетаксел — один из препаратов, используемых для лечения рака предстательной железы. Результаты тестирования показали, что препарат практически не уменьшает жизнеспособность опухолевых клеток», — отметили в пресс-службе.

Отрицательные результаты также представляют ценность в таких исследованиях, поскольку они исключают неэффективные препараты и облегчают поиск результативных средств лечения.

«Нам удалось успешно получить культуру рака предстательной железы и проверить на ней эффективность препарата. От момента забора материала до момента получения результатов прошло менее месяца, что делает данную технологию потенциально применимой в клинической практике», — рассказал один из авторов исследования доцент факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ Сергей Никулин.

Для успешного внедрения новой технологии, по словам ученого, нужно провести дополнительные исследования: сравнить результаты в лаборатории и на пациентах, а также улучшить процесс выращивания культур, чтобы упростить его и снизить его стоимость.