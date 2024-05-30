Ученые впервые установили человеку черепной имплант с окном для мозга

По словам авторов разработки, в дополнение к лучшему мониторингу, новый метод может дать представление о последствиях черепно-мозговых травм и других неврологических состояниях. Это поможет собрать больше информации о том, как мозг контролирует когнитивные, сенсорные, двигательные и вегетативные функции.