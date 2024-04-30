Ученые впервые обнаружили в космосе молекулу уникального типа

«Когда мы наблюдаем межзвездные источники с помощью радиотелескопов, мы можем собирать вращательный сигнал от газообразных молекул в этих регионах космоса. Поскольку что молекулы в космосе подчиняются тем же законам квантовой механики, что и на Земле, вращательные переходы, наблюдаемые в данных телескопа, должны совпадать с измеренными в лаборатории», — объяснил ведущий автор исследования, астрохимик Закари Фрид.