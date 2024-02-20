Ученые в КНР запустили алмазный композитный материал, хорошо проводящий ток

Это открытие было сделано группой материаловедов под руководством профессора из Университета Чжэнчжоу (Китай) Шаня Чуньсиня в процессе попыток разработать материал, в котором атомы углерода образуют два различных типа связей, известных химикам как sp2 и sp3-сети. Первый тип связей характерен для графита, графена и других форм углерода с хорошей проводимостью электричества, а второй обеспечивает высокую прочность алмаза и подобных ему форм углерода.