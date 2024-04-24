Ученые узнали, почему людям так сложно возрождать старую дружбу

«Мы обнаружили, что большинство участников (90%) нашего первого исследования потеряли связь с человеком, который им все еще дорог. Но значительное число (70%) нейтрально или даже отрицательно отнеслись к идее возобновления общения в тот момент, даже когда они тепло относились к дружбе», — отметили авторы.