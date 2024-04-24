Ученые узнали, почему людям так сложно возрождать старую дружбу

В ходе изысканий ученые изучили отношение почти 2500 человек к восстановлению прежних дружеских связей, барьеры и причины для этого, а также то, могут ли целевые вмешательства побудить их отправить первое сообщение старому другу.
«Мы обнаружили, что большинство участников (90%) нашего первого исследования потеряли связь с человеком, который им все еще дорог. Но значительное число (70%) нейтрально или даже отрицательно отнеслись к идее возобновления общения в тот момент, даже когда они тепло относились к дружбе», — отметили авторы.
Основными барьерами для восстановления общения оказались страх получить отказ, ощущение неловкости и чувство вины.
Лучшими поводами для звонка или сообщения бывшему другу участники назвали его день рождения, а также желание напомнить об общих воспоминаниях. С наименьшей вероятностью люди были готовы связываться с прежними товарищами, чтобы попросить их об одолжении.
По словам исследователей, большинству людей также трудно обратиться к старому другу, как и без повода заговорить с совершенно незнакомым человеком.
Психологи добавили, что этот блок можно преодолеть с помощью практики, поговорив на схожие темы с нынешними друзьями.