Ученые узнали, какие народы опережают страны Скандинавии по уровню счастья

Специалисты опросили около 3 тыс. человек из 19 различных сообществ по всему миру. Результаты показали, что в среднем представители коренных народов счастливы не меньше граждан экономически развитых стран. По шкале показателя счастья средний балл респондентов составил 6,8 балла.