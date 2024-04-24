Ученые узнали, как выглядела гигантская доисторическая акула

В течение последних десятилетий в небольших карьерах на северо-востоке Мексики были найдены окаменелости птиходуса — существа, жившего в морях от 105 до 75 миллионов лет назад. Останки животного находили и ранее, но его кости состояли из хряща, который плохо минерализуется, многие из них представляли собой отдельные зубы, которые были огромными и необычными.