Ученые узнали, как выглядела гигантская доисторическая акула

В течение последних десятилетий в небольших карьерах на северо-востоке Мексики были найдены окаменелости птиходуса — существа, жившего в морях от 105 до 75 миллионов лет назад. Останки животного находили и ранее, но его кости состояли из хряща, который плохо минерализуется, многие из них представляли собой отдельные зубы, которые были огромными и необычными.
В результате было трудно точно определить, как выглядел птиходус и какое место он занимал на эволюционном генеалогическом древе. По словам ученых, общий вид существа оставался загадкой, так как полных материалов было недостаточно. Образцы из Вальесильо стали для специалистов настоящим открытием, так как раскрыли подробности жизни животного.
В статье для журнала Proceedings of the Royal Society специалисты рассказали, как они изучили шесть экземпляров птиходусов, датируемых примерно 93 миллионами лет назад. Среди них был полный образец, который показал элементы скелета, сохранившиеся остатки зубов и очертание тела со всеми плавниками.
Еще три экземпляра были почти полными, включая молодь длиной чуть более 56 сантиметров, в то время как остальные два экземпляра представляли собой неполные или частичные скелеты.
Судя по толстому позвоночному столбу, форме и положению плавников, существо быстро передвигалось, а массивные зубы говорят о том, что оно питалось подводными жителями в панцирях.
По словам ученых, в рацион птиходуса входили морские черепахи и аммониты (подкласс вымерших головоногих моллюсков), а не моллюски с морского дна, как считалось ранее. Специалисты говорят, что существо, возможно, было самой крупной акулой с подобными вкусовыми предпочтениями.
Максимальная длина вымершей акулы была около 9,7 метра, что превышает размер современной белой акулы. Однако этот показатель намного меньше, чем предполагалось ранее (считалось, что птиходус достигал 10 метров).
Специалисты считают, что существа вымерли из-за конкуренции с другими жителями морей, такими как крупные водные рептилии, которые питались подобной добычей.
Ранее ученые установили, что мегалодоны были очень медлительны и развивали скорость не более двух километров в час.
Анна Морозова