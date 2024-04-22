Ученые узнали, как и на кого охотились львы в Западной Сибири 50 тыс. лет назад

Сами пещерные львы были более адаптированы к открытым ландшафтам, в том числе к преследованию добычи, то есть они были более скоростные, чем современные африканские львы. Их жертвы тоже имели свои особенности, связанные с адаптацией к холодным условиям. Во-первых, они были покрыты густой шерстью, которая защищала тело не только от холода и ветра, но и от механических повреждений, включая когти и зубы хищников или рога соперников. Во-вторых, под кожей был достаточно толстый слой жира, который мог выполнять те же функции.