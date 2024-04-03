Ученые узнали, что жизнь в городах научила животных оценивать риски

Оказалось, что самцы большехвостых граклов запоминают места, где они находили пищу, и стараются придерживаться этих точек, не рискуя ради исследований новых территорий без большой нужды. Кроме того, птицы обучают этому поведению молодых особей и новых пернатых, которые решили прибыли из других мест и решили примкнуть к их группе.