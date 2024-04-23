Ученые узнали, что помогает муравьям искать дорогу домой

Для многих видов животных солнечное излучение — главный ориентир в среде обитания. Если же светило пропадает, скрываясь за другими объектами, это вызывает трудности в навигации живых существ.
Однако не всем организмам нужно Солнце. Некоторые существа приспособились к отсутствию света и обзавелись так называемым поляризованным зрением.
Обычно таким специфическим зрением обладают существа, которые ведут преимущественно ночной образ жизни, то есть охотятся при очень тусклом лунном свете.
До сих пор считалось, что такое зрение среди насекомых есть только у навозных жуков. Но у них оно используется не для навигации, а для того, чтобы катить свои шарики (источники пищи) прямо.
Два вида изученных муравьев обитают в Австралии. Они отправляются на поиски пищи после захода солнца, а возвращаются домой в предрассветных сумерках. Для эксперимента ученые поместили поляризационный фильтр над насекомыми. Делали это тогда, когда существа двигались в сторону своих гнезд при лунном свете.
Специалисты постепенно перемещали фильтр, из-за чего поляризация менялась. Таким образом создавались нужные ученым пути, по которым двигались муравьи. Как только исследователи убирали устройство, насекомые возвращались на дорогу, ведущую к дому.
Помимо прочего, ученые также обнаружили, что в новолуние, когда Луна не видна на ночном небе, муравьи гораздо реже отправляются на поиски пищи.
Ранее исследование показало, что шмели находят дорогу домой по запаху.
Анна Морозова