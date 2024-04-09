Ученые узнали, что первые серебряные монеты Англии были отлиты из византийского серебра

«Нам удалось получить первые вещественные подтверждения того, что византийское серебро было фундаментом, который послужил основой для усиления торговли и чеканки монет на берегах Северного моря в VII веке нашей эры», — заявил профессор Кембриджского университета Рори Найсмит, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Профессор Найсмит и его коллеги пришли к такому выводу при изучении большой коллекции серебряных монет VII века, которые были найдены в последние несколько десятилетий при раскопках в Англии и в некоторых других странах Северной Европы. Эти денежные знаки англосаксонской эпохи сегодня считаются вещественным свидетельством того, что в
Как отмечают исследователи, историков давно интересовало происхождение этих монет, так как Англия и другие регионы, где были найдены данные артефакты, находятся достаточно далеко от уже известных крупных средневековых и античных серебряных рудников. Один из самых близких к Англии рудников находился в окрестностях французского городка Мелль, который многие специалисты в истории раннего Средневековья считали главным кандидатом на роль источника металла для этих монет.
Византийские «корни» первых серебряных монет Англии
Коллектив профессора Найсмита проверил, так ли это на самом деле. Ученые изучили химический состав средневековых серебряных монет, хранившихся в одном из музеев Кембриджа, а также измерили доли изотопов свинца в металле. Аналогичные замеры ученые провели для более поздних монет, отчеканенных в эпоху Карла Великого и его англосаксонских современников, а также для образцов серебра из разных средневековых рудников.
Анализ показал, что все древнейшие английские серебряные монеты были отчеканены из одного и того же металла, который содержал в себе значительную примесь золота, около 0,6−2%. По своему составу он не был похож на серебро из Мелля и всех других западно-европейских рудников. Но при этом серебро было очень похоже по свойствам на драгоценный металл из шахт, расположенных в восточных регионах Средиземноморья, которые в начале средних веков находились под контролем Византии.
Что интересно, монеты времен правления Карла Великого и его современников из англо-саксонских королевств значительно отличались по составу от их предшественников — они почти всегда были изготовлены уже из «местного» серебра, добытого в Мелле и в других регионах королевства Франков. Как предполагают ученые, это отражает первые попытки европейских правителей той эпохи по проведению денежных реформ и стандартизации методов чеканки монет.
«Когда какие-то товары встречаются только в некоторых регионах пространства и в ограниченных количествах, связанные с ними политические вопросы и национальные интересы всегда выходят на первый план. В начале средних веков в решении таких задач обычно были задействованы не только правители, но и купцы и церковные деятели, в том числе и из других стран. Поэтому первые попытки властей взять под прямой контроль чеканку монет стали большим новшеством для этой исторической эпохи», — подытожил профессор Найсмит.