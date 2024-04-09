Ученые узнали, что первые серебряные монеты Англии были отлиты из византийского серебра

Анализ показал, что все древнейшие английские серебряные монеты были отчеканены из одного и того же металла, который содержал в себе значительную примесь золота, около 0,6−2%. По своему составу он не был похож на серебро из Мелля и всех других западно-европейских рудников. Но при этом серебро было очень похоже по свойствам на драгоценный металл из шахт, расположенных в восточных регионах Средиземноморья, которые в начале средних веков находились под контролем Византии.