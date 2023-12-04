Ученые уточнили возраст древнего городища в сибирской тайге

Полевые работы на территории городища Амня I в Сибири | Источник: E. Dubovtseva

Команда исследователей из России и Германии уточнила возраст городища Амня I в Сибири. Радиоуглеродный анализ выявил, что охотники-собиратели-рыболовы построили это укрепленное поселение в тайге около 8 тыс. лет назад. Результатами своего открытия ученые поделились в журнале Antiquity.

Амня I — укрепленное поселение эпохи неолита, расположенное на территории современного Ханты-Мансийского автономного округа России. Как выявили раскопки в период с 1987 по 2000 год, поселение занимало площадку на мысу среди болот и имело оборонительную систему из внутренней и внешней линий.

Вид с воздуха на Амня-I и Амня -II, особенности рельефа таежных поселений | Источник: N. Golovanov, S. Krubeck & S. Juncker

Внутренняя линия укреплений представлена двумя рвами, один из которых впоследствии был засыпан. Другой — шириной около 3,4−3,6 м и глубиной 1,2 м. Для прохода на внутреннюю площадку сооружали бревенчатый мост. В поселении несколько полуземлянок, в которых были обнаружены осколки глиняной посуды, орудий труда и фрагменты костей животных. Считалось, что укрепленное поселение функционировало в последней трети IV — первой трети III тысячелетия до нашей эры.

Амня I называют самым северным известным укреплением каменного века в Евразии, а согласно уточненным данным, также одним из старейших укрепленных поселений в мире.

Профессор Хенни Пиецонка из Берлинского университета имени Гумбольдта совместно с коллегами из Германии и России в 2019 году провела новые полевые исследования и радиоуглеродное датирование отобранных на укреплении образцов. По уточненным данным, ученые датировали возраст сибирского таежного поселения VI веком до нашей эры. К тому же периоду исследователи отнесли и находящееся рядом второе поселение, но уже без укреплений, получившее название Амня II. Оно расположено в 50 м от Амня I.

Археологи высказали мнение, что ранние укрепления в тайге появились из-за усиления межгрупповых конфликтов. Их могли построить либо прибывшие сюда с юга иноземцы, либо местные жители для обороны от захватчиков территорий.

Ранее антропологи из Института Макса Планка в Германии смогли определить ДНК древней жительницы Сибири благодаря всего одному артефакту. Им стала подвеска из зуба оленя, найденная в Денисовой пещере в России в 2019 году. На костяном изделии не было найдено никаких следов владелицы, кроме фрагментов хромосом (каждое живое существо после смерти оставляет при разложении следы своей ДНК, их можно найти в воздухе, почве или же на близлежащих предметах, как в данном случае). Ученые провели анализ обнаруженной подвески и пришли к выводу, что женщина принадлежала к древней группе североевразийских людей времен палеолита и жила 20 тыс. лет назад.