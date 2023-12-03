Ученые установили связь между психическим благополучием человека и типом его отношений с домашним питомцем

Практически все владельцы кошек и собак считают своих питомцев полноправными членами семьи. И отношения с ними строят примерно так, как с детьми. Ученые отмечают такой же способ формирования привязанности между хозяином и питомцем, как у взрослого с ребенком. Как и в случае с ребенком могут возникать проблемы с привязанностью, так и в случае с животными не всегда все складывается гладко. И прослеживается определенная закономерность, которую решили проанализировать ученые Университета Хельсинки. Свое исследование они опубликовали в журнале iScience.

Это первое подобное исследование, в котором учитываются черты характера не только хозяев, но и домашних питомцев. И в нем рассматриваются два варианта отклонения в привязанности: привязанность тревожного типа и избегающего типа. Ученые не стали придумывать отдельные термины и использовали те, которые применяются к описанию типов привязанности взрослого и ребенка.

Тревожный тип привязанности — это такой, когда хозяин хочет постоянно быть рядом со своим питомцем, боится его потерять, тревожится, когда выпускает животное из виду. При избегающем типе привязанности, наоборот, хозяин поддерживает высокую степень независимости, подчеркивает личное пространство, сводит общение с питомцем к минимуму.

Участниками исследования стали 2724 хозяина (из них 92% женщины) 2545 собак и 788 кошек. У хозяев ученые с помощью опросов изучали симптомы тревожности, депрессии, стресса, степень удовлетворенности жизнью и т. п. А уровень психофизического благополучия (или скорее неблагополучия) животных оценивали по проявлениям нежелательного поведения, такого как агрессия, страх, повышенная импульсивность, гиперактивность и т. п.

Исследование показало: если хозяин постоянно тревожится, нервничает, если он не удовлетворен своей жизнью, то он скорее будет тревожиться и за своего питомца. И чаще всего у такого хозяина кот будет демонстрировать гиперактивность, а собака будет боязливой.

Тревожная привязанность с животными реже формируется у хозяина, у которого есть дети. Видимо, всю свою тревожность хозяин-родитель тратит на детей, а животным уже не достается. Привязанность с более высокой степенью тревожности формируется и в тех случаях, когда у психофизически благополучного хозяина очень активный и игривый кот, который постоянно требует внимания, или неуверенная в себе собака, которую постоянно хочется оберегать и защищать.

Если хозяин стремится держать себя независимо, проводит немного времени с питомцем, не уделяет ему личного внимания, собака у него, скорее всего, будет проявлять агрессию или демонстрировать признаки того, что у людей называется синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Как объясняет один из авторов исследования Ада Столь, «возможно, в угрожающей ситуации хозяин не дает своей собаке достаточного ощущения безопасности, что провоцирует в собаке страх и агрессию».

Что же касается кошек, то в этом случае они будут меньше стремиться общаться с хозяином или другими людьми и предпочтут всячески демонстрировать свою независимость. Высокая степень отстраненности в отношениях будет и в том случае, если хозяину достался очень независимый кот или не очень общительная собака.

Ученые отмечают, что более глубокое понимание характера самого человека и правильное представление о характере питомца на этапе, когда питомца еще только выбирают, чтобы взять домой, очень важны. Как важно и понимание факторов, влияющих на формирование привязанности между хозяевами и питомцами.

В конце концов, осознанный выбор, правильное выстраивание отношений с питомцем улучшат жизнь не только кошки или собаки, но и самого хозяина. А поскольку чаще всего именно взрослые люди заводят себе питомца и чаще всего выбирают котят или щенков, а не взрослых особей, то и влияния больше оказывают хозяева на питомцев, чем наоборот.

Авторы исследования также отмечают, что если возникает ситуация, когда есть необходимость в изменении нежелательного поведения собаки или кота, то большего результата в исправлении можно добиться, если учитывать уже сформировавшийся тип привязанности в отношениях с хозяином.