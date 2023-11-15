Ученые установили, что двухчасовой стресс приводит к мутациям ДНК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) установили, что двухчасовой стресс приводит к повреждениям ДНК, что может быть причиной мутаций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

«Ученые впервые продемонстрировали что уже двухчасовой стресс может приводить к повреждениям в ДНК костного мозга. Кроме того, ученые первыми в мире показали, что эти повреждения могут быть вызваны даже запаховыми стресс-сигналами. Также в ходе исследования были обнаружены механизмы, связывающие активацию отделов мозга, выделение стресс-гормонов и дестабилизацию генома. Это открывает возможности для разработки новых терапий, блокирующих стрессорную компоненту патологических процессов», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ранее считалось, что кратковременные стрессы, до двух часов, не влияют на состояние ДНК человека, так как быстрая адаптация организма не позволяет развиться серьезным негативным последствиями. Но именно такие стрессы чаще всего встречаются в жизни. Ученые СПбГУ провели эксперимент на мышах, которым предоставлялись хемосигналы, выделяемые при стрессе и улавливаемые обонятельными рецепторами в низких концентрациях.

«В работе мы использовали феромон, ассоциированный со стрессом перенаселения у самок мышей, 2,5-диметилпиразин. Мы обнаружили что помимо физиологической стресс-реакции и поведенческого избегания, данное воздействие приводит к дестабилизации генома мышей уже через два часа после начала запахового воздействия. При этом стресс полностью неинвазивный, и эффект пропадает, если заблокировать мышам обонятельные рецепторы», — привели в пресс-службе слова сотрудника кафедры генетики и биотехнологии СПбГУ Тимофея Глинина.

Как сообщили в вузе, ученые СПбГУ с конца 1950-х годов изучают влияние физиологии, в том числе стресса, на возникновение мутаций. На ранних этапах ученые изучали этот аспект на мухах и дрожжах, в настоящее время эксперименты проводятся на мышах.