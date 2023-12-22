Ученые усомнились во влиянии колбочек глаз на работу биоритмов человека

ТАСС, 22 декабря. Европейские нейрофизиологи проследили за влиянием синего и желтого света на биоритмы большого числа добровольцев и не обнаружили свидетельств того, что колбочки глаз влияют на работу «биологических часов», на что в прошлом указывали опыты на мышах. Об этом сообщила пресс-служба швейцарского Базельского университета.

«Мы не обнаружили свидетельств того, что сдвиг цветовой гаммы освещения в синюю или желтую часть спектра как-то влияет на работу “биологических часов” человека или качество его сна. Это ставит под сомнение то, что колбочки глаз управляют биоритмами тела людей, и подтверждает то, что ключевую роль в этих процессах играют особые ганглионарные клетки сетчатки», — заявила научный сотрудник Базельского университета (Швейцария) Кристина Блум, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают исследователи, недавно биологи обнаружили свидетельства того, что колбочки в сетчатке глаз могут не только отвечать за работу цветового зрения, но и играть важную роль в работе «биологических часов» млекопитающих. В частности, в 2019 году британские биологи пришли к выводу в ходе опытов на мышах, что желтый свет влиял на их биоритмы сильнее, чем освещение с синей цветовой гаммой.

Ученые проверили, характерно ли это для человека, на 16 здоровых добровольцах, согласившихся провести вечер в лаборатории ученых. Система освещения в этой лаборатории была сконфигурирована таким образом, что она вырабатывала одинаковое количество волн в синей части спектра видимого излучения, но при этом генерировала разное количество освещения в желтой части спектра.

Используя эти светильники, ученые проследили за тем, как синий и желтый свет влияли на цикл жизненной активности добровольцев, в том числе на то, когда они засыпали и как легко им удавалось это сделать. Также нейрофизиологи замеряли концентрацию гормона мелатонина в их организме, одного из главных регуляторов биоритмов человека, который вырабатывается при снижении освещенности, и отслеживали изменения в активности мозга добровольцев во время первой фазы сна.

Проведенные учеными наблюдения показали, что и количество вырабатываемого мелатонина, и различные аспекты биоритмов добровольцев не зависели от того, как много желтого света вырабатывалось системой освещения. Это ставит под сомнение то, что колбочки глаз влияют на работу биоритмов человека, и говорит в пользу того, что они в первую очередь зависят от синего света, на который реагируют так называемые ганглионарные клетки сетчатки, подытожили исследователи.