Ученые Университета Калифорнии нашли микробов, ускоряющих старение кожи

Молекулярные биологи из США и Франции нашли взаимосвязь между скоростью старения кожи и составом микрофлоры кожных покровов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Университета Калифорнии в Сан-Диего.

По словам научного сотрудника Исследовательского центра компании L'Oreal Чжэн Цяня, ученым удалось совершить прорыв в выявлении биомаркеров, связанных с видимыми признаками старения кожи.

«Это открытие ускорит разработку подходов, нацеленных на улучшение здоровья и омоложение кожи», — заявила она.

В исследовании приняли участие 650 женщин-добровольцев в возрасте от 18 до 70 лет из США, Франции, Китая, Японии, Сингапура и с острова Маврикий. Специалисты изучили состояние здоровья их кожи и сопоставили информацию с особенностями микрофлоры испытуемых.

Ученые обнаружили, что с возрастом человека постепенно растет видовое разнообразие микрофлоры кожи. В частности, высокое содержание бактерий из родов Staphylococcus, Kocuria, Peptostreptococcus и Lysobacter ассоциировалось с меньшим количеством морщин по сравнению с другими женщинами того же возраста. В свою очередь, избыток микробов из родов Brevibacterium и Kaistella ускорял появление морщин.

Ранее сообщалось, что американские ученые с помощью лазера пригласили инопланетян посетить Землю.