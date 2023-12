Ученые ТюмГУ открыли в Мексике новый вид клещей

Новый вид клещей был назван в честь российского ученого Галины Ершовой, которая исследовала древние цивилизации, языки и культуры и была ученицей Кнорозова. Об открытии ученые написали в статье «Unguizetes (Knorozovia) ershovae (Acari, Oribatida, Mochlozetidae), a new oribatid mite subgenus and species from Mexico», опубликованной в научном журнале Acarologia.