Ученые ТюмГУ открыли в Мексике новый вид клещей

«Ученые Института X-BIO ТюмГУ обнаружили новый вид и одновременно подрод панцирных клещей. Нового для науки клеща удалось обнаружить в тропических джунглях Мексики на полуострове Юкатан в ходе почвенно-археологической экспедиции, проведенной Национальным автономным университетом Мексики совместно с учеными из ТюмГУ», — говорится в сообщении.

Новый вид клещей был назван в честь российского ученого Галины Ершовой, которая исследовала древние цивилизации, языки и культуры и была ученицей Кнорозова. Об открытии ученые написали в статье «Unguizetes (Knorozovia) ershovae (Acari, Oribatida, Mochlozetidae), a new oribatid mite subgenus and species from Mexico», опубликованной в научном журнале Acarologia.

«Территория, где был найден новый для науки вид клещей, отнесенный к новому подроду, представляет историческое место проживания древних майя. Новый подрод получил имя ученого Юрия Кнорозова. Ученый является культовой фигурой в мезоамериканистике, он раскрыл тайну иероглифов майя в середине XX века, расшифровка которых превосходила по сложности египетские иероглифы. Кнорозов был историком, этнографом, лингвистом и создателем теорий этнической семиотики и коммуникации», — сообщает ТюмГУ.

Подчеркивается, что в Мексике ценят наследие Кнорозова, которому в этой стране установлены памятники и именем которого названы научные центры.