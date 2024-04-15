Ученые связали появление общего предка животных с удвоением нескольких сотен генов

Как отмечают Иримия и его коллеги, многие из этих изменений произошли на первых стадиях эволюции общего предка всех сложно устроенных многоклеточных животных, тогда как другие возникли уже после разделения их на предков беспозвоночных и позвоночных, что привело к появлению похожих по функциям и происхождению, но разно устроенных генов. Их дальнейшее изучение поможет понять, как протекала эволюция предков этих групп животных на самых первых ее этапах, подытожили исследователи.