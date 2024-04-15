Ученые связали появление общего предка животных с удвоением нескольких сотен генов

ТАСС, 15 апреля. Международный коллектив эволюционистов и генетиков пришел к выводу, что общие предки людей и большинства других многоклеточных существ на Земле возникли около 700 млн лет назад в результате удвоения нескольких сотен генов и появления большого числа участков ДНК, управляющих развитием новых тканей и органов. Об этом сообщила пресс-служба испанского Центра геномной регуляции (CRG).
«Это открытие заставляет нас по-новому взглянуть на то, какую роль и функции исполняют гены. Оказалось, что критически важные для выживания гены, структура которых обычно не меняется на протяжении миллионов лет, могут легко получить новое предназначение в процессе эволюции. Данный феномен отражает тонкий баланс между сохранением функций и поиском новых направлений развития», — пояснил руководитель научной группы в CRG Мануэль Иримия, чьи слова приводит пресс-служба центра.
Иримия и его коллеги пришли к такому выводу в ходе сравнения структуры ДНК двух десятков видов очень разных живых существ, относящихся к категории двусторонне симметричных. В их число вошли люди, а также акулы, лягушки, опоссумы, курицы, мушки-дрозофилы, пчелы, многоножки, осьминоги и другие живые существа, чей общий предок жил на Земле еще в докембрийскую эру.
В рамках этого анализа эволюционисты и генетики выявили набор из примерно 7,1 тыс. генов, которые, предположительно, присутствовали в ДНК первых двусторонне симметричных существ, и проанализировали то, как различается их структура в геномах современных животных и людей. В дополнение к этому, ученые изучили, в каких тканях тела были активны эти участки ДНК и попытались определить, какую роль они исполняли в организме общего предка всех животных.
Проведенные учеными расчеты показали, что в геномах всех двусторонне симметричных существ присутствуют наборы из нескольких сотен генов, которые возникли в результате дупликации аналогичного числа древних генов. Появление этих копий генов и их последующая эволюция привели к формированию новых тканей и органов, в том числе сложно устроенной нервной системы и конечностей, которые отсутствуют у более примитивных многоклеточных существ.
Как отмечают Иримия и его коллеги, многие из этих изменений произошли на первых стадиях эволюции общего предка всех сложно устроенных многоклеточных животных, тогда как другие возникли уже после разделения их на предков беспозвоночных и позвоночных, что привело к появлению похожих по функциям и происхождению, но разно устроенных генов. Их дальнейшее изучение поможет понять, как протекала эволюция предков этих групп животных на самых первых ее этапах, подытожили исследователи.
О первых животных Земли
Двусторонне симметричные животные представляют собой огромную группу живых существ, к числу которых относятся все многоклеточные за исключением губок, гребневиков и некоторых других примитивных беспозвоночных. Общий предок этих живых существ предположительно появился еще до «кембрийского взрыва», мощнейшего всплеска в эволюции многоклеточных живых существ, который произошел около 540 млн. лет назад.
Как предполагают палеонтологи, эти древние живые существа обладали исключительно мягкими тканями тела, из-за чего следы их существования не сохранились или пока не были найдены в отложениях кембрийской эпохи. По этой причине эволюционисты пытаются реконструировать их облик, опираясь на геномные исследования и то, как выглядят самые примитивные современные представители двусторонне симметричных животных.