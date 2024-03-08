Ученые связали депрессию у подростков с недостатком сна и ранним подъемом в школу

Негативное влияние на свое психическое здоровье отметили также подростки, которые испытывают трудности с засыпанием — те, кто страдают от бессонницы более двух ночей в неделю. Отличным или очень хорошим назвали свое качество сна только 30% подростков. Причем чаще об этом заявляли мальчики и подростки из семей с доходом более $100 000 в год.