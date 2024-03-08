Ученые связали депрессию у подростков с недостатком сна и ранним подъемом в школу

Подростки, которые рано встают в школу, спят менее восьми часов в сутки или сидят в интернете перед сном, чаще подвержены депрессии и чувству одиночества. Об этом сообщает Forbes USA со ссылкой на результаты исследования экспертов Национального фонда сна (NSF) — американской некоммерческой организации, которая занимается вопросами здоровья населения, связанными со сном. В опросе приняли участие 1100 подростков.
73% участников опроса заявили, что недостаток сна отрицательно влияет на их эмоциональное здоровье. Чаще о недостатке сна заявляли тинейджеры, которые идут в школу раньше рекомендованного фондом времени — к 8:30 утра. Среди этой категории подростков исследователи зафиксировали более высокий уровень депрессивных симптомов, чем у их сверстников, которые высыпаются или позже встают в школу, — 68% против 26% опрошенных соответственно.
Негативное влияние на свое психическое здоровье отметили также подростки, которые испытывают трудности с засыпанием — те, кто страдают от бессонницы более двух ночей в неделю. Отличным или очень хорошим назвали свое качество сна только 30% подростков. Причем чаще об этом заявляли мальчики и подростки из семей с доходом более $100 000 в год.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения планирует запустить в 2024 году в России онлайн-сервис «Цифровой психолог», с помощью которого школьники смогут обращаться за видеоконсультациями психологов-преподавателей. Аккаунтами детей до 14 лет на платформе смогут управлять только «законные представители», а подростки смогут сами записываться на прием. На разработку проекта будет выделено 260 млн рублей.