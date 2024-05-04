Ученые сумели обратить вспять непоправимые повреждения в мозге

Эта волна распространяется в двух направлениях: вверх к поверхности мозга и вниз в более глубокие области белого вещества. Открытие имеет решающее значение, поскольку оно указывает на происхождение волны в определенном типе нейрона в точном месте в мозге, что ранее было непонятно.