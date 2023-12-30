Ученые сравнили пользу от сна в одиночестве и с партнером
Биологи из Мичиганского университета провели эксперимент с мышами, по итогам которого пришли к выводу, что сон в одиночестве полезнее, чем с партнером.
Биологи из Мичиганского университета провели эксперимент с мышами, по итогам которого пришли к выводу, что сон в одиночестве полезнее, чем с партнером.
Авторы научной работе давали мышам выбор, спать одним в оборудованной для этого комнате или вместе с другими особями. Животные чаще выбирали второй вариант, хотя во сне они невольно мешали друг другу выспаться.
Ученые предполагают, что желание спать вместе обусловлено продиктованной эволюцией потребностью в безопасности.