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14:19 (мск), источник: Московский комсомолец

Ученые сравнили пользу от сна в одиночестве и с партнером

Биологи из Мичиганского университета провели эксперимент с мышами, по итогам которого пришли к выводу, что сон в одиночестве полезнее, чем с партнером.

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Источник: AP 2023

Авторы научной работе давали мышам выбор, спать одним в оборудованной для этого комнате или вместе с другими особями. Животные чаще выбирали второй вариант, хотя во сне они невольно мешали друг другу выспаться.

Ученые предполагают, что желание спать вместе обусловлено продиктованной эволюцией потребностью в безопасности.

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