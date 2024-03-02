Ученые создали технологию для мониторинга нервной перегрузки у хирургов

Метод предполагает прохождение слабого электротока между двумя электродами на коже головы. Предыдущие эксперименты показали, что хирурги-стажеры лучше справляются с накладыванием швов при получении такого воздействия, а также быстрее оттачивают свои навыки. Однако способ не оказал воздействия на эффективность их более опытных коллег.