Ученые создали регенерирующий биобетон с микробными волокнами

Научная группа выделила штамм бактерий Lysinibacillus sphaericus в качестве биовосстанавливающего агента. Эти устойчивые микроорганизмы обычно встречающиеся в почве. Они обладают способностью запускать биопроцесс, называемый микробиологическим осаждением карбоната кальция, создавая камнеподобный материал, который может стабилизироваться и затвердевать, превращаясь в заплатку для открытых трещин в бетоне.

Lysinibacillus sphaericus способны существовать в суровых условиях внутри бетона, находясь в состоянии покоя, пока не будут активированы попаданием влаги. Когда вода попадает в трещину, она заставляет гидрогель расширяться и выдавливаться из своей оболочки к пролому. При этом бактерии также приходят в действие, вступая в реакцию с кальцием в бетоне и образовывая карбонат кальция, заполняющий трещину до самой поверхности. В среднем, микробы справляются с заживлением за один-два дня, отметили авторы открытия.