Ученые создали пленку, убивающую 99,9% бактерий стафилококка

Испанские ученые разработали ультратонкую медную пленку с бактерицидным эффектом для защиты экранов сенсорных устройств от микробов. Об этом сообщили в Институте фотонных наук (ICFO, Барселона, Испания). Исследователи из ICFO и корпорации Corning получили материал путем высушивания ультратонких пленок металлической меди на стеклянной подложке.
Наноструктурированная прозрачная медная поверхность (Transparent nanostructured copper surface, TANCS) не проводит ток и устойчива к росту определенных бактерий. Как поясняется, в последние годы возрос интерес к антимикробным решениям для персональных и многопользовательских сенсорных экранов, таких как планшеты и цифровые устройства в общественных местах. Распыление спирта или бактерицидные салфетки не идеальны для таких дисплеев. Антимикробные покрытия, нанесенные непосредственно на стекло, более многообещающая альтернатива, если они прозрачны и долговечны.
Все ранее предложенные разработчиками решения для покрытий обычно нуждались в свете и влаге для активации антимикробных функций. В барселонском институте обратили взор в сторону меди для этих целей.
Однако медные покрытия преимущественно непрозрачны, значит, не подходят для дисплеев. Высокая электропроводность металлической пленки может отрицательно повлиять на работу сенсорных функций мобильных устройств.
TANCS, предложенная разработчиками, не проводит ток и устойчива к росту определенных микробов. Исследователи начали с нанесения медной пленки толщиной 3,5 нанометра на подложку Corning Gorilla Glass. В процессе быстрого термического отжига они нагрели пленку до 390ºC, выдержали ее при этой температуре в течение 10 минут, а затем охладили. Это привело к тому, что ранее однородная пленка «высохла» до множества отдельных, равномерно расположенных наночастиц меди.
Он также оставался неповрежденным и эффективным после того, как его подвергали протиранию очищающими средствами. Подложка показала оптическую прозрачность, обеспечивающую 70−80% светопропускания в видимом диапазоне и нейтральность цвета.
Теперь авторы инновации продолжат изучение возможностей широкого применения разработки для защиты дисплеев личных и общественных мобильных устройств.
Стафилококк золотистый (Staphylococcus aureus) — в норме может находиться у человека на слизистой оболочке носа, в брюшной полости и на коже. Попав в организм человека, золотистый стафилококк вырабатывает токсины и может стать источником сепсиса при снижении иммунитета.
Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что на 94% проверенных смартфонов обнаружили избыточную «бактериальную обсемененность». По словам специалистов, пользователи пренебрегают гигиеной гаджетов, что может привести к различным заболеваниям. На экранах телефонов обнаруживали стафилококки, в том числе потенциально крайне опасный золотистый стафилококк. Заражение происходит, когда вирусы и бактерии попадают с устройств на руки, объяснили специалисты. После этого достаточно дотронуться до лица, носа или глаза, чтобы занести микробы в организм.
Чтобы избежать заражения, в Роспотребнадзоре посоветовали регулярно обеззараживать поверхности электронных устройств:
- обработать сам телефон антисептическими средствами на основе спирта;
- если есть чехол, то при обработке его необходимо снимать и обрабатывать отдельно.