Ученые создали пленку, убивающую 99,9% бактерий стафилококка

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что на 94% проверенных смартфонов обнаружили избыточную «бактериальную обсемененность». По словам специалистов, пользователи пренебрегают гигиеной гаджетов, что может привести к различным заболеваниям. На экранах телефонов обнаруживали стафилококки, в том числе потенциально крайне опасный золотистый стафилококк. Заражение происходит, когда вирусы и бактерии попадают с устройств на руки, объяснили специалисты. После этого достаточно дотронуться до лица, носа или глаза, чтобы занести микробы в организм.