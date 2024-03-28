Ученые создали особую колючую поверхность для уничтожения вирусов

По словам ученых, поверхность можно применять для контроля передачи потенциально опасного биологического материала в лабораториях и медицинских учреждениях. Это может значительно усилить меры по защите от инфекционных заболеваний и создать более безопасную среду для исследователей, врачей и пациентов.