Ученые создали микрогель, способный заменить человеческую слюну

Ученые из Университета Лидса создали микрогель, который по своим свойствам сравним с натуральной слюной: он хорошо увлажняет ротовую полость и действует как смазка при пережевывании пищи. Об этом пишет Daily Mail.

Под микроскопом молекулы вещества выглядят как решетчатая сетка или губка, которые прикрепляются к поверхности рта. Микрогель окружен гидрогелем на основе полисахаридов, способным удерживать воду. Обе составляющих части заменителя слюны позволят дольше сохранять ощущение увлажненности во рту.

Микрогель выпускается в двух формах: на основе молочного белка и веганская версия с использованием картофельного белка. Вещества, используемые при производстве заменителя слюны, то есть молочные и растительные белки и углеводы, не токсичны для человека и некалорийны.

Авторы разработки намерены внедрить микрогель в продукты питания, чтобы улучшить качество жизни людей, испытывающих изнуряющую сухость во рту.

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Анна Морозова