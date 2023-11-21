Ученые создали микрогель, способный заменить человеческую слюну
Он поможет миллионам людей с сухостью во рту.
Он поможет миллионам людей с сухостью во рту.
Ученые из Университета Лидса создали микрогель, который по своим свойствам сравним с натуральной слюной: он хорошо увлажняет ротовую полость и действует как смазка при пережевывании пищи. Об этом пишет Daily Mail.
Под микроскопом молекулы вещества выглядят как решетчатая сетка или губка, которые прикрепляются к поверхности рта. Микрогель окружен гидрогелем на основе полисахаридов, способным удерживать воду. Обе составляющих части заменителя слюны позволят дольше сохранять ощущение увлажненности во рту.
Микрогель выпускается в двух формах: на основе молочного белка и веганская версия с использованием картофельного белка. Вещества, используемые при производстве заменителя слюны, то есть молочные и растительные белки и углеводы, не токсичны для человека и некалорийны.
Авторы разработки намерены внедрить микрогель в продукты питания, чтобы улучшить качество жизни людей, испытывающих изнуряющую сухость во рту.
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Анна Морозова