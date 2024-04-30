Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые создали материал для безопасного удаления урана из почвы

Южнокорейские ученые из института гражданского строительства и строительных технологий (KCIT) испытали наноматериал из нитрида бора (BN) для очистки почвы от отходов урана. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Hazardous Materials (JHM).

Источник: AP 2023

Уран попадает в землю вместе с радиоактивными сточными водами, неизбежно образующимися при работе атомных электростанций. Сегодня для обезвреживания зараженного ураном грунта применяют сложные и дорогостоящие методы: выпаривание, мембранное разделение, электрохимические реакции и так далее.

Исследовательская группа KICT испытала эффективность адсорбции урановых отходов с помощью гексагонального нитрида бора (h-BN) в условиях разной температуры, концентрации загрязнителя и наличия других веществ.

Ученые пришли к выводу, что наноматериал на основе h-BN не только хорошо впитывает растворенный уран, но и пригоден для повторного использования. При этом вещество одинаково эффективно при любой температуре, уровне содержания урана и присутствии прочих загрязнителей.

Исследователи рассчитывают, что их открытие позволит создать новые способы очистки загрязненной почвы вблизи АЭС.