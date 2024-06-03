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Ученые создали дополнительный палец, который не даст уронить банан и поможет навести порядок

Ученые протестировали протез большого пальца для расширения возможностей здоровых людей. Об этом сообщает Healthday.

Источник: Freepik

Почти 600 человек от трех до 96 лет участвовали в исследовании. 98% смогли успешно схватить и перенести объект в течение первой минуты использования устройства. Общий подход к использованию не зависел от возраста, однако пожилым и детям до 10 лет было сложнее приспособиться. Протез расположили рядом с мизинцем, а также снабдили датчиками давления.

Новая технология позволит повысить производительность здоровых взрослых и поможет людям с ограниченными возможностями взаимодействовать с окружающей средой.

«Технология меняет само определение того, что значит быть человеком. Машины все больше становятся частью нашей повседневной жизни», — отметили авторы.