Ученые создали долговечно вибрирующие наноструны

Длина этих струн — 3 сантиметра, а толщина — 70 нанометров. Однако в увеличенном масштабе они соответствуют гитарным струнам из стекла, которые протянуты на полкилометра почти без провисания. Новинку разработали специально для улавливания вибраций. Наноструны пригодны для создания одних из самых чувствительных в мире механических датчиков и могут использоваться в миниатюрных устройствах для измерения физических величин (давление, температура, ускорение и магнитные поля).