Ученые создали долговечно вибрирующие наноструны

Исследователи изобрели необычные струны. Их создали ученые Делфтского технического университета в Нидерландах и Брауновского университета в США.
Речь идет о нанострунах, которые могут вибрировать при температуре окружающей среды дольше, чем любой ранее известный твердотельный объект. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
Длина этих струн — 3 сантиметра, а толщина — 70 нанометров. Однако в увеличенном масштабе они соответствуют гитарным струнам из стекла, которые протянуты на полкилометра почти без провисания. Новинку разработали специально для улавливания вибраций. Наноструны пригодны для создания одних из самых чувствительных в мире механических датчиков и могут использоваться в миниатюрных устройствах для измерения физических величин (давление, температура, ускорение и магнитные поля).
Уточняется, что для разработки наномеханических резонаторов сантиметрового масштаба использовались алгоритмы машинного обучения, оптимизирующие конструкцию без нужды в непрерывном изготовлении прототипов. Искусственный интеллект использовал результаты более простых экспериментов с короткими струнами для уточнения конструкции длинных. Это сделало процесс разработки экономичным и эффективным.
Отметим, интересные новинки и технологии появляются в мире регулярно. Так, недавно инженеры изобрели очиститель воды, заряжающийся от кожи человека.
Айгуль Сабитова