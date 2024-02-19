Ученые создали антитело, нацеленное на определенный тип клеток рака молочной железы

Специфически воздействуя на HER2-позитивные клетки, новое антитело останавливает их рост и деление, одновременно сводя к минимуму ущерб для окружающих здоровых тканей. Ученые подчеркнули, что традиционные методы лечения, такие как химиотерапия, не могут также избирательно уничтожать раковые клетки-мишени.