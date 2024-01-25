Ученые советуют пить три чашки чая в день, чтобы помолодеть

Специалисты начали исследование с опроса участников, чтобы узнать, какой чай они предпочитают и как часто его пьют. Затем в течение двух лет учёные наблюдали за добровольцами и собирали данные об их биологическом возрасте. В общей сложности в исследовании приняли участие 5998 человек из Великобритании в возрасте от 37 до 73 лет и 7931 человек из Китая в возрасте от 30 до 79 лет.

«Мы обнаружили, что употребление примерно трёх чашек чая в день или шести-семи граммов заварки может оказать омолаживающее действие», — раскрыла результаты работы одна из ведущих авторов исследования — И Сян.

Она предположила, что уменьшение биологического возраста может быть связано с наличием в чае различных веществ и активных соединений. И Сян отметила, что наибольший эффект наблюдался у участников, которые употребляли чай регулярно и в умеренных количествах. Она также подчеркнула, что отказ от алкоголя также оказывает положительное воздействие.

А ранее Лайф рассказывал, почему нельзя чрезмерно увлекаться чаем. Оказывается, можно столкнуться с головной болью, диареей и даже тахикардией, если не знать меры. Также напиток плохо влияет на качество сна и может вызвать бессонницу, поэтому его следует употреблять только в первой половине дня.