Ученые составили «алфавит» по щелчкам кашалота

Затем ученые использовали нейросеть, чтобы определить ритм, темп и его изменение, а также орнаментацию и создали некое подобие алфавита. Во время общения кашалоты как бы собирают эти параметры вместе, образуя огромное количество комбинаций в зависимости от контекста разговора, меняя продолжительность сигналов или добавляя «декоративные» щелчки к своим фразам.