Ученые составили «алфавит» по щелчкам кашалота

Ученые из Массачусетского университета (США) расшифровали фонетический алфавит кашалотов при помощи искусственного интеллекта. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
Киты общаются при помощи серии коротких щелчков, которые представляют собой своего рода коды. Исследователи проанализировали более чем девять тысяч подобных звуков, собранных во время изучения семейств восточно-карибских кашалотов.
Затем ученые использовали нейросеть, чтобы определить ритм, темп и его изменение, а также орнаментацию и создали некое подобие алфавита. Во время общения кашалоты как бы собирают эти параметры вместе, образуя огромное количество комбинаций в зависимости от контекста разговора, меняя продолжительность сигналов или добавляя «декоративные» щелчки к своим фразам.
Также ученые узнали, что кашалоты могут комбинировать основные элементы своих кодов, используя более обширный репертуар вокализаций.
Ученые подчеркнули важность создания «алфавита», так как он может помочь наладить контакт не только между животными и людьми, но и установить связь с внеземными цивилизациями.
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Анна Морозова