Ученые сообщили о масштабном обесцвечивании кораллов Большого Барьерного рифа

В управлении охраны рифов подчеркнули, что степень повреждения кораллов, несмотря на очевидно широкое распространение и глубину обесцвечивания, можно будет адекватно оценить только после наблюдений в воде. «Мы продолжим наблюдения для более глубокого понимания происходящего и определения дальнейших действий по защите рифа», — указали ученые, отметив также, что «риф уже продемонстрировал свою способность восстанавливаться после обесцвечивания кораллов и сильных тропических циклонов».