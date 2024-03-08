Ученые сообщили о масштабном обесцвечивании кораллов Большого Барьерного рифа

СИДНЕЙ, 8 марта. /ТАСС/. Массовое обесцвечивание кораллов Большого Барьерного рифа было вновь зафиксировано при последней аэрофотосъемке этого природного объекта. Об этом сообщили в Австралийском государственном управлении охраны рифов и администрации морского заповедника Большой Барьерный риф.
«Данные аэрофотосъемки, проведенной управлением по охране рифов и учеными из Австралийского института морских наук и охватившей две трети территории морского парка, подтвердили широко распространенное, массовое, обесцвечивание кораллов Большого Барьерного рифа», — указано в сообщении управления.
Отмечается, что наиболее сильно подверглись обесцвечиванию кораллы, растущие на мелководье, что свидетельствует о «накопленных за два последних года последствиях теплового стресса». «Обесцвечивания кораллов [Большого Барьерного рифа] следует за аналогичными событиями, происходящими на рифах по всему миру за последние 12 месяцев, из-за повышения средней температуры мирового океана, вызванного глобальным изменением климата и согревающим эффектом природного феномена Эль-Ниньо в Тихом океане», — отмечается в заявлении.
В управлении охраны рифов подчеркнули, что степень повреждения кораллов, несмотря на очевидно широкое распространение и глубину обесцвечивания, можно будет адекватно оценить только после наблюдений в воде. «Мы продолжим наблюдения для более глубокого понимания происходящего и определения дальнейших действий по защите рифа», — указали ученые, отметив также, что «риф уже продемонстрировал свою способность восстанавливаться после обесцвечивания кораллов и сильных тропических циклонов».
В ближайшее время администрация морского парка и ученые планируют провести новую, детальную аэрофотосъемку всех участков парка, чтобы точно установить масштабы обесцвечивания кораллов, и надеются, что это поспособствует «более полному пониманию того, что происходит с коралловыми рифами по всему миру».
В августе 2023 года эксперты австралийского государственного морского парка Большой Барьерный риф, наблюдающие за уникальным природным объектом, сообщили, что, несмотря на прохладную зиму 2022 года, обесцвечивание кораллов продолжилось на двух третях рифа, что стало «четвертой масштабной волной гибели кораллов за последние семь лет».
О Большом Барьерном рифе.
Крупнейший в мире коралловый риф находится в Тихом океане. Он протянулся вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2 500 километров и занимает площадь около 344,4 тыс. кв. метров. Эта гряда насчитывает более 2 900 отдельных коралловых рифов и 900 островов.
В последние десятилетия риф сильно страдает от деятельности человека, в частности загрязнения морской воды туристическими и промышленными объектами. Кроме того, негативное воздействие на кораллы оказывают тропические ураганы и грозы, а также потепление климата. Согласно последним данным Австралийской академии наук, если человечеству не удастся остановить глобальное потепление в ближайшее десятилетие, к 2050 году обесцвечивание кораллов Большого Барьерного рифа обретет необратимый характер и риф погибнет.