Ученые смоделировали сценарии появления таликов в вечной мерзлоте Антарктиды

По данным вуза, на сегодняшний день формирование и экологическая роль таликов хорошо исследованы в арктической зоне, известно, что участки незамерзающей породы есть в Антарктике, но в основном они находятся в нестабильном состоянии. Кроме этого, возможность формирования таликов и механизмы их развития ранее изучены не были. В исследовании также принимали участие специалисты Института мерзлотоведения СО РАН и Полярной морской геологоразведочной экспедиции. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда и Якутского научного фонда.