Ученые смоделировали сценарии появления таликов в вечной мерзлоте Антарктиды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Ученые из России смоделировали несколько сценариев возможного появления таликов — участков незамерзающей породы в вечной мерзлоте Антарктиды. Исследование необходимо для точного прогнозирования возможных изменений в структуре земной коры, сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
«Мы хотели понять, возможно ли в принципе формирование таликов в Антарктиде. Для этого мы смоделировали процессы тепломассопереноса, важные для формирования и эволюции таликов в верхней части геологического разреза холмов Ларсеманн в Восточной Антарктиде. Оказалось, что талики при определенных условиях действительно могут формироваться на этой территории. Результаты моделирования позволили нам составить четыре возможных сценария того, как это может происходить», — привели в пресс-службе слова автора исследования, доцента кафедры гидрологии суши СПбГУ Сергея Попова.
По данным вуза, на сегодняшний день формирование и экологическая роль таликов хорошо исследованы в арктической зоне, известно, что участки незамерзающей породы есть в Антарктике, но в основном они находятся в нестабильном состоянии. Кроме этого, возможность формирования таликов и механизмы их развития ранее изучены не были. В исследовании также принимали участие специалисты Института мерзлотоведения СО РАН и Полярной морской геологоразведочной экспедиции. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда и Якутского научного фонда.
Ученые разработали модель, преимущество которой заключается в достоверном учете теплообмена поверхности с атмосферой, что обеспечивает точность моделирования. Основными данными являются такие показатели, как температура окружающего воздуха, влажность, скорость ветра, облачность, наличие снежного покрова и его мощность, а также высота Солнца над горизонтом, и прочие данные, оказывающие влияние на формирование таликов.
В результате ученым удалось сформировать четыре сценария. Согласно первому, талики в Антарктике вообще не образовываются, второй и третий сценарий показали, что талики не появляются, если снег растаял сразу после установления положительных температур воздуха и покрыл поверхность за 20 дней до установления отрицательных температур. Последний сценарий предполагает, что талик образуется, когда снежный покров сохраняется даже при положительной температуре воздуха, а снег выпадает до того, как температура воздуха станет отрицательной.