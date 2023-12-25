Ученые Сибирского отделения РАН открыли новый вид гриба-слизевика

«У нас не обошлось без открытия нового вида для науки. В частности, миксомицет, который был обнаружен на разлагающейся древесине. Относится к роду физарум. Морфологически, анатомически и генетически не найдено ни одного объекта, кроме одного далекого вида, но четко отличающегося по своим показателям. Название нужно обсуждать», — заявил заведующий лабораторией экологии и геоботаники Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Евгений Зибзеев, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме того, при изучении состава грибов в регионах были сделаны интересные находки и открытия. Так, в Мурманской области за два года экспедиции было обнаружено 66 видов грибов, из которых 12 видов являются новыми для региона.

«В Забайкальском дивизионе за один сезон было обнаружено более 200 видов грибов — это касается только восьми исследованных полигонов. Например, обнаружен вид, ранее не встречавшийся в России, новый вид для Забайкальского края, также огромное количество интересных видов, которые ранее не встречались ни в Восточной, ни в Западной Сибири», — добавил Зибзеев.