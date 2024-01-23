Ученые сфотографировали самую большую колонию пингвинов в мире

Исследователи из Британской антарктической службы провели аэрофотосъемку необитаемого вулканического Завадовского архипелага (Южные Сандвичевы острова) в южной части Атлантического океана. Целью ученых было подсчитать самую большую колонию пингвинов в мире, насчитывающую свыше миллиона особей.

Заводовский является домом не только птиц, но и уникального наземного биоразнообразия: мхов, лишайников и беспозвоночных, которые выживают в холоде вокруг жерл вулканов. Остров представляет собой действующий вулкан с отвесной береговой линией, и из-за логистических проблем исследования дикой природы вокруг него проводились ограниченно.

В начале декабря 2023 года группа из шести ученых прибыла на отдаленный остров площадью 25 квадратных километров, чтобы провести мониторинг популяции пингвинов. Исследователи сделали снимки с дронов и собрали гуано этих птиц.

Если новые фото окажутся качественным способом мониторинга наземного биоразнообразия, то их можно будет использовать для отслеживания колоний в будущем. Это сократит необходимость в рискованных и дорогостоящих экспедициях на остров, который находится в 2000 километрах от Фолклендских островов, а плаванье до него занимает неделю.

Недавно в Антарктиде был замечен редкий белый пингвин. Птица страдает лейкизмом — генетической мутацией, вызывающей полную или частичную потерю пигментации.

Олеся Маевская